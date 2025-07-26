Бурхливі стрибки мем-акцій стали частиною фінансової культури фондових ринків

Мем-акції, які колись були символом протесту та фінансової опозиції на фондовому ринку, тепер стали звичною частиною інвестиційної культури.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цього тижня це підтвердилося. Акції Opendoor зросли на 43% за один день. Акції Krispy Kreme піднялися на 39% за кілька годин. GoPro коротко стрибнули на 73%. Форум Reddit знову запалився емодзі ракет та активним обговоренням опціонів.

Проте не так важливим було розмірне збільшення цін — важливішою була байдужість, з якою це сприйняли.

Звичайні попередження про спекулятивні надлишки були проігноровані. Те, що колись виглядало як землетрус на ринку, тепер стало звичною частиною повсякденної торгівлі — ще одна серія подій в американській фінансовій системі, де сплески роздрібної спекуляції стали звичними, очікуваними і, в основному, не помітними.

До кінця тижня, коли швидкі зростання зникли, загальний ринок завершив день помірними змінами після рекордного зростання. Тим часом криптовалюти, які колись позиціонувалися як фінансова опозиція, продовжили свою впевнену ходу до головного потоку. Криптофонди зафіксували найбільший за чотири тижні приплив коштів за всю історію.

Спекулятивна поведінка, яка виникає через роздрібних інвесторів, більше не є ознакою поколінного тривожного стану чи післяпандемічних спотворень, пише агентство. Це стало усталеним елементом поточного фінансового циклу.

Короткострокові опціони — частина інструментарію роздрібних інвесторів, торгові платформи охоплюють все від ставок на спорт до складних ставок на акції, а маніакальні сплески рідко потребують обґрунтування для того, щоб розпочатися.

Нагадаємо:

Акції мережі пончиків Krispy Kreme і виробника камер GoPro різко злетіли, оскільки роздрібні інвестори почали масово скуповувати раніше непопулярні компанії - новий сплеск мем-акційної лихоманки.