Індустрія приватних інвестицій зазнає скорочення вперше за десятиліття: що стало причиною

Минулого року вперше за багато років активи в управлінні фондів прямих інвестицій зменшилися.

Про це пише Financial Times.

Згідно зі звітом Bain & Co, на червень 2023 року обсяг управлінських активів фондів викупу становив $4,7 трлн, що на 2% менше порівняно з попереднім роком.

Зазначається, що інвестори, які зіткнулися з $3 трлн портфеля застарілих і непроданих угод, відмовилися від вкладення нових коштів у цей сектор.

Це стало першим скороченням активів з 2005 року, коли Bain почала відстежувати галузь. Навіть під час фінансової кризи 2008 року індустрія продовжувала зростати.

Тепер залучення коштів значно сповільнилося через труднощі з продажем активів та поверненням грошей інвесторам. У 2024 році нові залучення коштів впали на 23%, до $401 млрд, що є найнижчим показником з 2020 року.

Зниження виплат інвесторам і зменшення грошових потоків створюють тиск на пенсійні фонди, що потребують регулярних виплат. За даними Bain, в 2024 році виплати фондів прямих інвестицій впали до найнижчого рівня за понад десять років — лише 11%.