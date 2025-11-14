Держбюджет отримав понад 13,2 мільярдів "податку на Google": найбільші платники

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google".

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона зазначила, що компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету: