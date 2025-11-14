Держбюджет отримав понад 13,2 мільярдів "податку на Google": найбільші платники
Getty Images
З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google".
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Вона зазначила, що компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету:
- 136,0 млн євро;
- 165,2 млн доларів США.
За її словами, найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи-нерезиденти, повідомила Карнаух.
Нагадаємо:
За дев'ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого "податку на Google".