Курс валют у банках на 19 червня: скільки коштує долар та євро
Станом на 19 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 2 копійки, до 41,82, євро - на 5 копійок, до 48,35 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 - 41,56 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,02 - 48,30 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 18 червня - 41,30 - 41,82 грн);
- Євро - 47,50 - 48,35 грн (курс на 18 червня - 47,70 - 48,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;
- Ощадбанк - 41,45 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,55 - 41,80 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;
- Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;
- Укрсиббанк - 47,40 - 48,40 грн;
- ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;
- Райффайзен - 47,50 - 48,08 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.