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Курс валют у банках на 19 червня: скільки коштує долар та євро

Артур Крижний — 19 червня, 10:55
Курс валют у банках на 19 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 19 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 2 копійки, до 41,82, євро - на 5 копійок, до 48,35 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 - 41,56 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,02 - 48,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 18 червня - 41,30 - 41,82 грн);
  • Євро - 47,50 - 48,35 грн (курс на 18 червня - 47,70 - 48,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;
  • Ощадбанк - 41,45 - 41,85 грн;
  • Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
  • ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
  • Райффайзен - 41,55 - 41,80 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;
  • Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;
  • Укрсиббанк - 47,40 - 48,40 грн;
  • ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;
  • Райффайзен - 47,50 - 48,08 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

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