Курс валют у банках на 19 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 19 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 2 копійки, до 41,82, євро - на 5 копійок, до 48,35 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 - 41,56 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,02 - 48,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 18 червня - 41,30 - 41,82 грн);

Євро - 47,50 - 48,35 грн (курс на 18 червня - 47,70 - 48,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,55 - 41,80 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;

Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;

Укрсиббанк - 47,40 - 48,40 грн;

ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;

Райффайзен - 47,50 - 48,08 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.