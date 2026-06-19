Новини 19 червня: атака РФ на судна у Чорному морі, справа Медведчука і Ормуз

Про що сьогодні говорили:

Про атаки РФ. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про атаку російських безпілотників на 2 судна у Чорному морі, внаслідок чого є загиблий і поранені серед членів екіпажів.

Про Медведчука. Правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів земель лісового фонду на Закарпатті, де було незаконно збудовано дачу "Ведмежа Діброва" для ексдепутата Віктора Медведчука.

Про Іран. Іран обмежив прохід через Ормузьку протоку, заявивши, що судна не можуть її перетинати без його дозволу, а також повинні дотримуватися встановленого маршруту вздовж узбережжя Ірану.

Про Кубу. Куба пообіцяла "термінові" реформи в управлінні економікою на тлі загострення соціальної кризи й посилення тиску з боку США, зокрема загрози потенційного військового втручання.

Про УЗ. З 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

Ексклюзив ЕП:

"Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця

Увечері 17 червня США та Іран офіційно затвердили перемир'я. Хоча підписання "меморандуму про взаєморозуміння" очікувалося під час зустрічі у Швейцарії 19 червня, сторони підписали угоду достроково в дистанційному режимі.