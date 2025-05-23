Новини 23 травня: США та Україна запустили інвестфонд, Трамп погрожує ЄС великими митами

Про що всі сьогодні говорили?

Про вироки корупціонерам. 74-80% опитаних українців будуть вважати вирок корупціонерам справедливим незалежно від тривалості розгляду, якщо має місце конфіскація майна і 10 років реального строку.

Про пенсії. Підвищити мінімальну пенсію, яка наразі становить близько 2300 грн, потрібно хоча б до 4000 грн. Для цього необхідно близько 2,2 млрд грн на місяць.

Про землі та СБУ. Служба безпеки України викрила 176 громадян Російської Федерації, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів.

Про мита для ЄС. Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.

Про інвестфонд. 23 травня в Україні офіційно стартував Американсько-український інвестиційний фонд.

Ексклюзиви ЕП

Як падіння цін на нафту, величезні борги урядів Чавеса та Мадуро, санкції США, а також поєднання неефективного управління економікою та корупції в найвищих ешелонах влади призвели до економічного колапсу?