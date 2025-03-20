Фондовый рынок США падает на фоне прогноза ФРС и опасений торговой войны

Американские фондовые индексы упали из-за роста беспокойства относительно последствий глобальной торговой войны и прогноза Федеральной резервной системы о снижении экономического роста США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Последние недели мировые рынки охватила нестабильность, поскольку инвесторы опасались, что жесткая позиция президента Дональда Трампа по торговой политике может вызвать инфляцию, загнать экономику в рецессию и нарушить цикл смягчения монетарной политики ФРС.

В среду Федеральная резервная система США оставила процентные ставки на текущем уровне и подтвердила свой прогноз относительно двух снижений ставки на 25 базисных пунктов до конца года.

Однако дополнительное беспокойство вызвало то, что ФРС также прогнозирует несколько сниженный экономический рост и повышение инфляции в США, а также незначительное увеличение уровня безработицы до 2025 года.

Основное внимание рынка приковано к запланированному на начало апреля введению новых взаимных и секторальных тарифов.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 142,20 пункта, или 0,35%, до 41 816,93. Индекс S&P 500 снизился на 16,45 пункта, или 0,29%, до 5 658,84, а Nasdaq Composite потерял 43,42 пункта, или 0,24%, до 17 707,37.

Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали падение, при этом больше всего снизился промышленный сектор - на 0,7%.

Индекс волатильности CBOE, также известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, вырос на 0,53 пункта до 20,37.

Акции Darden Restaurants восстановили потери перед открытием торгов и выросли на 5,5%. Владелец Olive Garden сузил свой годовой прогноз прибыли, став очередной компанией, выразившей осторожные прогнозы из-за неопределенности в отношении тарифов.

Акции Accenture упали на 9,7% после того, как консалтинговая компания сообщила, что усилия администрации Трампа по сокращению федеральных расходов привели к задержкам и отменам новых контрактов.

Акции компаний с высокими темпами роста показали смешанные результаты: Meta и Nvidia выросли более чем на 1,2% каждая, тогда как Amazon.com и Microsoft незначительно снизились.

Tesla потеряла 1,1%, поскольку компания отозвала более 46 000 автомобилей Cybertruck в США.

Напомним:

Tesla отзывает 46 096 пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может отпасть во время движения.

Экономические риски для США, Канады и Мексики растут из-за хаотичного внедрения американских тарифов, что создало глубокую неопределенность для бизнеса и правительств.