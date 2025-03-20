Tesla відкликає понад 46 000 автомобілів Cybertruck: причина

Tesla відкликає 46 096 пікапів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка може відпасти під час руху.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) причиною стало відшарування кантової рейки — панелі з нержавіючої сталі. У Tesla заявили, що сервісні центри безплатно замінять несправну деталь.

"Від'єднана панель може стати небезпекою на дорозі, збільшуючи ризик аварії", — зазначили у NHTSA.

Це черговий випадок відкликання Cybertruck після старту продажів минулого року. За даними компанії BizzyCar, з початку 2024 року на Tesla припало 21% усіх відкликань авто у США, хоча більшість проблем усували оновленням ПЗ.

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Нагадаємо:

Хедж-фонди, які грають на зниженні акцій Tesla, заробили $16,2 млрд після того, як вартість компанії Ілона Маска впала вдвічі за останні три місяці.