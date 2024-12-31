Фонд гарантування розрахувався з вкладниками банків, ліквідованих після 24 лютого 2022 року

Із початку 2024 року та станом на 1 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 138,3 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, склав 9 млрд грн. Таким чином Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками цих банків, які звернулись по належні їм виплати.

Як нагадали у Фонді гарантування, після початку повномасштабного вторгнення у восьми банках розпочалась процедура ліквідації та здійснюються гарантовані виплати. Це дочірні структури російських банків АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвест", ліквідацію яких розпочато 25 лютого 2022 року, а також АТ "Айбокс Банк", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Мегабанк", АТ "Банк Січ", АТ "Банк Форвард" та АТ "Укрбудінвестбанк".

Ще в одному банку, АТ "Комінвест", з 6 грудня запровадили тимчасову адміністрацію та триває пошук інвестора на здійснення врегулювання, відмінного від ліквідації банку, додали у Фонді.

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 грудня 2024 року кошти Фонду складають 42,3 млрд грн.

Зокрема, у листопаді Фонд відшкодував вкладникам 13,6 млн грн: 11,4 млн грн отримали вкладники АТ "АКБ "Конкорд", 1,2 млн грн – вкладники АТ "Мегабанк".

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) протягом січня-листопада 2024 року виплатив 582 млн грн кредиторам сьомої черги - юридичним особам, які не є пов'язаними з банками особами.