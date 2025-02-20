Світові ринки відреагували на те, що Трамп назвав Зеленського "диктатором"

Нервозність на світових ринках посилилася через геополітичні ризики після того, як Трамп викликав тривогу в Європі, назвавши президента України Володимира Зеленського "диктатором", а також через побоювання масштабної торгової війни.

Про це пише агентство Reuters.

Так, світові фондові ринки в четвер демонстрували обережність, а азійські акції відчули тиск через плани президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит, геополітичну напруженість і стриману позицію Федеральної резервної системи США, що підірвало готовність інвесторів ризикувати.

Ф'ючерси на європейські ринки вказували на стримане відкриття торгів у четвер після того, як напередодні загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав майже на 1% – найбільше денне падіння за два місяці. Ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq втратили 0,3%.

Невизначеність на ринку підштовхнула ціни на золото до рекордного рівня: $2 947,11 за унцію, досягнувши максимуму вже вдесяте цього року.

Японська валюта єна, як безпечний актив, зміцнилася до найвищого рівня з початку грудня щодо долара - зросла на 0,9%, до 150,065 за долар.

В Азії японський індекс Nikkei впав на 1,5% через зміцнення єни, тоді як стрімке зростання акцій китайських технологічних компаній тимчасово призупинилося.

Індекс Hang Seng у Гонконгу знизився на 1,3%, хоча раніше цього тижня він досяг чотиримісячного максимуму через шум навколо DeepSeek.

Протягом тижня Трамп заявляв про наміри запровадити мита на широкий спектр імпортних товарів, зокрема фармацевтичну продукцію, напівпровідникові чіпи та деревину. Він також планує ввести мита на автомобілі вже з 2 квітня.

Ці дії, разом з іншими загрозами, посилили побоювання щодо масштабної торгової війни, що занепокоїло інвесторів. Водночас деякі аналітики вважають, що Трамп використовує ці кроки як інструмент переговорів.

"Нервозність на ринку посилилася через геополітичні ризики після того, як Трамп викликав тривогу в Європі, назвавши президента України Володимира Зеленського «диктатором", - пише агентство.

"Невизначеність щодо політики ФРС і мит Трампа продовжить дестабілізувати ринки та триматиме інвесторів у напрузі, причому найближчим часом ситуація не зміниться", — заявив Васу Менон, керуючий директор зі стратегії інвестування в OCBC Bank.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.