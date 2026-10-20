Новини 20 жовтня: відключення світла, атаки РФ

Про що сьогодні говорили?

Про атаки РФ. У ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Волинську область реактивними "шахедами", внаслідок чого постраждала енергетика і бізнес.

По енергетику. У середу 21 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Кабінет міністрів поширив дію рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці на тепло- й водопостачання, водовідведення, транспортну інфраструктуру, мережі зв'язку та датацентри.

У Києві внаслідок російської атаки на енергооб'єкти частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Печерський райони.

Про Revolut. У роботі Revolut стався масштабний збій: користувачі з різних країн повідомили про збої в роботі необанку, збій зачепив мільйони користувачів.

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На ринку виник гострий клінч між заготівельниками брухту і металургами.

Вустами ШІ говорить істина? Як російські пропагандисти впливають на ChatGPT

Росіяни отруюють інтернет брехнею, щоб чат-боти транслювали її людям. Як Кремль використовує штучний інтелект для пропаганди?