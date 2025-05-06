Миллиардные хищения в "Укртатнафте": экс-главу компании объявили в международный розыск

Экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины и пятерых его сообщников объявили в международный розыск Интерпола по делу о присвоении 5,8 млрд грн.

Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным полиции, чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шесть предпринимателей.

Следствие установило, что подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализировали полученные средства через счета в иностранном банке.

Поэтому всем девяти участникам организованной группы объявили о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы, и на корпоративные права ряда предприятий, отметили в Нацполиции.

"Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества в отношении подозреваемых опубликовали Красные оповещения в учете Генерального секретариата Интерпола", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в полиции, когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители не назвали нефтеперерабатывающую компанию. В то же время, обстоятельства дела указывают, что речь идет об "Укртатнафте" и Павле Овчаренко. Он возглавлял компанию до 2022 года.

Напомним:

В ноябре 2024 года в рамках дела о хищении 5,8 млрд грн "Укртатнафты" сообщили о подозрениях экс-главе компании Павлу Овчаренко и еще 8 подозреваемым.

Овчаренко направили подозрение по почте.

По данным ЭП, лично было сообщено о подозрениях:

Экс-главе компании "Уэлс Хаус" Олегу Моисееву - подозревают в нанесении ущерба на 984,545 млн грн.

Бывшему руководителю ООО "Нью Ойл" Андрею Шубе - сумма убытков 733,352 млн грн.

Экс-главе компании "Рагард" Алексею Мирошниченко - 237,333 млн гривен убытков.

Еще пяти лицам сообщения о подозрении направлены по почте по месту регистрации: экс-чиновникам "Укртатнафты" Андрею Пинчуку и Дарье Скакалиной, руководителю ООО "Гуд Ойл" Александру Тонкошкуру, главе "Агрейн Трейдинг" Андрею Барткиву и руководителю компании "Стримз кепител" Александру Турченко.