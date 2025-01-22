Долар негативно відреагував на погрози Трампа щодо нових мит

У середу долар сягнув нового двотижневого мінімуму, оскільки відсутність ясності у митних планах президента США Дональда Трампа залишила фінансові ринки в невизначеності, а саму валюту — в боротьбі за відновлення позицій щодо основних конкурентів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Увечері у вівторок Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість запровадження 10% тарифу на товари, імпортовані з Китаю, починаючи з 1 лютого. Того ж дня він повідомив, що Мексика та Канада можуть зіткнутися з митом у розмірі близько 25%.

Він також пообіцяв запровадити тарифи на європейський імпорт, не уточнивши деталей.

Попри ці погрози, відсутність конкретних планів у перший день президентства Трампа призвела до того, що долар розпочав тиждень із падінням на 1,2% проти кошика основних валют.

У вівторок валюта стабілізувалася, закінчивши день без змін, після того як спроба відновлення провалилася. Представники США зазначили, що будь-які нові податки будуть запроваджені поступово.

Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо шести основних конкурентів, у середу опустився до найнижчого рівня з 6 січня — 107,75, зменшивши ранкове зростання. Востаннє він знизився на 0,15%, до 107,97.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз на другий день свого перебування на посаді після того, як у перший день під його приціл потрапили Канада і Мексика.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Президент-республіканець Дональд Трамп у понеділок висунув ідею універсальних митних тарифів, але заявив, що Сполучені Штати ще не готові до такого кроку.