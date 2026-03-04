НБУ: держава заборгувала банкам 8 мільярдів за програмою "5-7-9%"

Держава має заборгованість перед банками за програмою пільгового кредитування бізнесу "5-7-9%" на рівні близько 8 млрд грн.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю ЕП.

За його словами, нині в кредитному портфелі бізнесу лише близько третини позик підтримуються державними програмами — "5-7-9%" та портфельними гарантіями.

Ніколайчук навів оцінку, що у 2025 році портфель чистих гривневих кредитів бізнесу за "5-7-9%" зріс на 12%, тоді як поза програмою на майже 50%.

Водночас він визнав ризик нестачі бюджетних коштів для своєчасної компенсації відсотків. За словами Ніколайчука, банки періодично стикалися з відтермінуванням виплат з боку Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо:

За останній тиждень листопада 2025 року в межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 705 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн.