Отримали підозру у незаконній рубці лісу: що загрожує фігурантам

Чотири учасника організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Брустурянського лісомисливського господарства на Закарпатті, отримали підозру.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, організував оборудку керівник Брустурянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих – двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу.

Нормативами лісовпорядкування передбачено, що рубки проріджування проводяться серед дерев у віці до 40 років з періодичністю раз у 5-10 років.

Однак, два майстри лісу виконали незаконну вказівку керівника та здійснили відведення чотирьох ділянок для проведення рубок проріджування, які не мали підпадати під рубки.

Провідний інженер в порушення вимог виписав лісорубний квиток, який в подальшому видав для проведення рубок.

Як наслідок, у березні 2023 року – квітні 2024 року було незаконно зрубано 1 тис. 369 дерев породи ялина та бук. Сума завданих збитків довкіллю становить понад 12 млн грн.

Усім учасникам оборудки повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернігівської області стягнув з ДП "Ліси України" 850 тис грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Держпідприємство не змогло запобігти вирубці дерев у заповіднику "Торчин".