"Д.Трейдінг" Ахметова – лідер у рейтингу компаній за чистим доходом від реалізації

За підсумками 2024 року лідером у рейтингу компаній за чистим доходом від реалізації є "Д.Трейдінг" з показником 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн).

Про це повідомляє YouControl.

Також в трійку лідерів входять "АТБ-Маркет" з 208,9 млрд грн чистого доходу (прибуток 3,1 млрд грн) та "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом"" — 207 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн).

Далі йде "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг", яка має 124,9 млрд грн чистого доходу (збиток 9,1 млрд грн); "Укpнaфта" — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн); "Українська Залізниця" — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн).

Замикають десятку лідерів "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" з показником чистого доходу 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн); "Укргазвидобування" — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн) та "Сільпо-Фуд" — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн).

Зазначається, що серед лідерів сім підприємств належать державі.

Усього звітність подали 407,8 тис. компаній.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 тисяч нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року (26,7 тисячі).