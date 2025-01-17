Comfy залучить 25 мільйонів євро від ЄБРР на розвиток мережі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть ритейлеру побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") кредит у розмірі 25 млн євро на розвиток мережі.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Загальна сума проєкту становитиме 34,3 млн євро, з яких €25 млн буде направлено на розвиток мережі Comfy. Кредит банку доповнять грантом у 500 тис євро з Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF), а до 75 ти євро надійдуть із багатостороннього донорського фонду Action for Equality and Gender.

Проєкт спрямований на підвищення інклюзивності та енергоефективності бізнесу.

"Проєкт допоможе компанії модернізувати свої системи управління людським капіталом, розширити можливості працевлаштування та навчання для ветеранів війни, жінок та інших важкодоступних груп. Також оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, буде спрямований на закупівлю енергоефективної побутової техніки", - йдеться в повідомленні.

Власником ТОВ "Комфі Трейд" є кіпрська Comfy Holdings Limited (100%), кінцевими бенефіціарами - Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Нагадаємо:

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад €1,3 млрд.