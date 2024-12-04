ЄБРР схвалив інвестиції в Україну на понад 1,3 мільярда євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад €1,3 млрд.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.

"Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності", - пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що частина коштів — це безповоротні гранти.

Нагадаємо:

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE.