Єврокомісія хоче збільшити фінансування країн ЄС, які межують з РФ та Білоруссю

Європейська комісія хоче, щоб держави-члени, які мають прямий кордон з Білоруссю та Росією, отримували додаткове європейське фінансування, оскільки "кордони Європи – це спільна відповідальність".

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн, яка 1 вересня прибула до Литви в рамках свого туру східним флангом ЄС, виступила на пресконференції разом з президентом Литви Гітанасом Науседою поблизу кордону Литви з Білоруссю, передає Укрінформ.

Ляєн зазначила, що Литва є серед 16 держав-членів, які подали заявку на більшу бюджетну гнучкість, щоб мати змогу легше витрачати кошти на оборону.

"Ви стикаєтеся з Росією в Калінінграді, ви стикаєтеся з Білоруссю на своєму кордоні. Ви живете під геополітичним та економічним тиском, а також під постійними військовими та гібридними загрозами. Наприклад, інструменталізація мігрантів – це те, що Литва знає дуже добре", – зазначила Ляєн.

