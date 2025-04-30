Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

НБУ анулював ліцензію у фінансової компанії: причина

Альона Кириченко — 30 квітня, 13:30
НБУ анулював ліцензію у фінансової компанії: причина
Getty Images

Національний банк відкликав ліцензію на надання фінансових послуг - факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит - у ТОВ "Диметра фінанс".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За інформацією регулятора, відповідне рішення ухвалене через виявлення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, протягом останніх двох років Нацбанк за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу – штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України відкликав ліцензію фінансової компанії "ФК "Фінуніверсал" через зв’язки з громадянином РФ.

НБУ

Останні новини