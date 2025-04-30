НБУ аннулировал лицензию у финансовой компании: причина

Национальный банк отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг - факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит - у ООО "Диметра финанс".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По информации регулятора,соответствующее решение принято из-за выявления нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, в течение последних двух лет Нацбанк за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению две меры воздействия - штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины отозвал лицензию финансовой компании "ФК "Финуниверсал" из-за связей с гражданином РФ.