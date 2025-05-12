Біткоїн очікує рекорду на тлі прогресу у переговорах США і Китаю

Послаблення торгової напруженості між США та Китаєм і потенційне уповільнення інфляції в США сприятиме здорожчанню криптовалюти.

Про це з посиланням на CoinDesk, пише УНН.

Ці фактори можуть підняти вартість біткоїна до нових максимумів і перевищить 109 350 дол. Адже ринки позитивно відреагують на потенційне уповільнення квітневого індексу споживчих цін у США.

Як повідомлялося, Сполучені Штати досягли прогресу щодо торгової угоди з Китаєм після двох днів переговорів на високому рівні в Женеві. Хоча спільної заяви про торгові переговори ще не зробили.

Продовження зниження інфляції після показника за березень у США, як вказано, може підвищити ставки на зниження ставки ФРС, що стане бичачим каталізатором для ралі BTC до рекордних максимумів вище 110 000 дол, пише УНН.

З іншого боку, вищий, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, як зазначається, може бути проігнорований як ретроспективний, що відображає квітневі тарифи та не враховує зниження напруги в торгівлі.

За даними 10x Research, консенсус полягає в тому, що загальний індекс споживчих цін, імовірно, залишився незмінним на рівні 2,4% у квітні.

"Якщо це очікування виправдається, ринок може розцінити звіт щодо інфляції як позитивний. Якщо не брати до уваги негативних заголовків про мита, дані щодо інфляції цього тижня можуть стати бичачим каталізатором", – сказав Маркус Тілен, засновник 10x Research, CoinDesk.

Біткоїн продавалася за ціною близько $104 000, лише на 5,1% не досягнувши нових максимумів вище $109 350, показують дані CoinDesk.



Нагадаємо:





Раніше повідомлялося, що 9 травня біткоїн несподівано подорожчав на понад 3% за добу, перевищивши 104 000 дол на піку. Востаннє таких значень криптовалюта сягала 31 січня.

Ріст став шоком для ринку. Трейдери, які робили ставки на зниження ціни (шорт-позиції), втратили майже 400 млн дол. Це найбільші ліквідації з листопада. Ще 22 млн дол втратили ті, хто грав на підвищення, але не витримав волатильності.

Серед причин зростання називали заяву Дональда Трампа про нову торговельну угоду з Великою Британією. Цей сигнал викликав оптимізм не лише серед Bitcoin-інвесторів, а й на ширшому крипторинку.

Загальна капіталізація криптовалют без урахування Bitcoin зросла на 10% — до 1,14 трлн дол. Це найвищий показник з 6 березня.

Раніше повідомлялося, що ціна найбільшої криптовалюти світу Bitcoin знову перетнула позначку у 100 тисяч доларів за одиницю цифрової валюти. 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.