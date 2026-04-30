Буткевич відреагував на згадку у "плівках Міндіча" про заставу за Чернишова

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич заявив, що не має стосунку до внесення застави за ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Його позицію оприлюднено на сайті BGV Group.

Заяву він оприлюднив після публікації "Української правди" про "плівки Міндіча", де в розмові про заставу за Чернишова згадувалося його прізвище.

У заяві Буткевич стверджує, що до нього ніхто не звертався з проханням внести заставу, і що він не перераховував жодної її частини "ні офіційно, ні в будь-який інший спосіб".

Він також назвав неправдивими будь-які припущення про свою фінансову чи іншу причетність до цього процесу.

Напередодні УП оприлюднила першу частину розмов, які, за даними видання, НАБУ задокументувало у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча в межах справи "Мідас".

Серед іншого там ішлося про те, де взяти гроші на заставу за Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря. У червні 2025 року ВАКС визначив йому заставу в 120 млн грн.

Нагадаємо:

2 липня 2025 року ВАКС призначив Чернишову, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.

У липні минулого року "Українська правда" вперше розповіла про те, що квартиру друга президента Володимира Зеленського та співвласника студії "Квартал–95" Тимура Міндіча прослуховували НАБУ і САП.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.