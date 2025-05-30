BlackRock фіксує історичний приплив коштів до свого Bitcoin-фонду

Інвестиційний фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc. у травні залучив найбільше щомісячне надходження з моменту свого запуску в січні 2024 року на тлі зростання ціни Bitcoin до рекордного рівня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Фонд отримав понад 6,35 мільярда доларів чистих інвестицій протягом місяця. Загальний обсяг активів під управлінням перевищив 71 мільярд доларів, що свідчить про посилення інституційного інтересу до Bitcoin на тлі глобальної економічної нестабільності.

На початку травня Bitcoin досяг історичного максимуму — 111 980 доларів. Його зростання підтримали позитивні регуляторні новини, зокрема просування законодавства щодо стейблкоїнів у США.

Інвестори, зіштовхнувшись із геополітичними та економічними ризиками, все частіше шукають альтернативи традиційним "тихим гаваням", таким як держоблігації США.

Напруження на ринках зросло після того, як президент Дональд Трамп у квітні знову запровадив дзеркальні мита — крок, який багато хто розцінив як загрозу для світової торгівлі та стабільності економіки. Відповідні дії з боку торгових партнерів ще більше похитнули довіру інвесторів і посилили побоювання щодо уповільнення глобального зростання.

У середу суд у США визнав, що адміністрація Трампа незаконно застосувала закон 1977 року для введення мит "до Дня визволення" проти десятків країн. Проте вже в четвер апеляційний суд тимчасово зупинив це рішення, даючи Білому дому шанс продовжити перегляд світової торговельної системи.

На тлі цієї невизначеності популярність Bitcoin як альтернативного засобу збереження вартості зростає — і ця тенденція може ще більше посилити приплив коштів до криптофінансових інструментів у найближчі місяці.

Нагадаємо:

Bitcoin досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки.

Медіагрупа родини Трампів планує залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".

Різке зростання вартості Bitcoin підштовхує компанії, що працюють з цифровими активами, виходити на фінансові ринки, щоб залучити капітал для купівлі криптовалют.