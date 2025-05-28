Компанії кинулися купувати криптовалюту після цінових рекордів Bitcoin

Різке зростання вартості Bitcoin підштовхує компанії, що працюють з цифровими активами, виходити на фінансові ринки, щоб залучити капітал для купівлі криптовалют.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За останній місяць Bitcoin зріс на 50% і минулого тижня досяг рекордної ціни — $111 965. Це викликало хвилю запуску компаній, які продають акції та облігації з метою накопичення великих резервів криптовалюти. Зокрема, медіакомпанія, пов’язана з родиною Дональда Трампа, підтвердила плани залучити $2,5 млрд для купівлі криптовалют.

Кількість публічних компаній, які тримають Bitcoin, зросла з 89 на початку квітня до 113, згідно з даними BitcoinTreasuries.net. Загалом вони володіють понад 800 000 біткоїнів на суму близько $88 млрд.

Багато з них намагаються повторити успіх компанії Strategy (раніше MicroStrategy), яка вже володіє 580 000 біткоїнів і має ринкову капіталізацію понад $100 млрд.

За словами Аарона Чана, стратега з цифрових активів компанії Flow Traders, сприятливі умови на ринку — зниження напруги у торгівлі між США і Китаєм та зменшення волатильності — сприяють новим випускам акцій і облігацій.

"Якщо ці умови збережуться, ми побачимо, як інвестори намагаються встигнути "на старт" наступної компанії на кшталт Strategy", — каже Чан.

Зростання цін на Bitcoin частково пов’язане з лояльнішим ставленням адміністрації Трампа до криптовалют.

Для багатьох Strategy залишається прикладом того, як компанія може використовувати фондовий ринок для залучення коштів на купівлю біткоїна. У 2020 році її засновник Майкл Сейлор почав активно скуповувати біткоїни для корпоративного резерву. Компанія фінансувала ці покупки через продажі акцій, пріоритетних акцій і конвертованих облігацій.

В результаті Strategy оцінюється ринком у $101 млрд, хоча її Bitcoin-активи коштують близько $64 млрд. Інвестори очікують, що ціна біткоїна зростатиме швидше, ніж компанія буде розмивати капітал.

Криптовалютні компанії сподіваються, що хвиля покупок зробить Bitcoin ще більш дефіцитним, адже його загальна кількість обмежена 21 млн токенів. Ринкова вартість компаній, які беруть участь у крипто-проєктах, стрімко зростає.

Нагадаємо:

Bitcoin досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки.

Медіагрупа родини Трампів планує залучити $3 мільярди, щоб інвестувати в криптовалюти, зокрема Bitcoin, на тлі того, як президент США обіцяє зробити країну "криптовалютною столицею світу".