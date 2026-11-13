Без решти по 10 копійок: НБУ готує завершення обігу монети

Національний банк пропонує з 1 лютого 2027 року повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, після чого ними не можна буде розраховуватися за товари та послуги.

Про це повідомив НБУ.

Відповідний проєкт постанови винесли на громадське обговорення, яке триватиме до 22 листопада включно. Остаточного рішення про вилучення монет ще немає.

Громадянам пропонують дати три роки на безкоштовний обмін 10-копійчаних монет на гроші інших номіналів. Обмінювати можна буде суми, кратні 50 копійкам.

До 31 січня 2028 року монети прийматимуть для обміну всі банки України. З 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – підрозділи НБУ та уповноважені банки: Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ і Райффайзен Банк.

Підприємства та ФОПи мають припинити приймати такі монети з 1 лютого 2027 року, а їхні залишки здати до банків для зарахування на рахунки до 16 лютого.

Після вилучення монет загальну суму готівкового чека пропонують заокруглювати до найближчих 50 копійок за такими правилами:

1-24 копійки – у бік зменшення до цілої гривні;

25-49 копійок – у бік збільшення до 50 копійок;

51-74 копійки – у бік зменшення до 50 копійок;

75-99 копійок – у бік збільшення до наступної цілої гривні.

Заокруглюватимуть загальну суму чека, а не ціну кожного товару. На безготівкові розрахунки заокруглення не поширюватиметься.

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2025 року НБУ розпочав поступове вилучення 10-копійчаних монет: припинив їх карбувати, а банки видавати з кас.