Банки оновили курс валют на вівторок: скільки коштує долар та євро

Станом на 16 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 13 копійок, євро здорожчав на 7.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,73 грн, євро – 43,80 грн (на 16 грудня долар - 41,60 грн, євро – 43,73 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,93 – 42,00 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,17 – 44,34 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50 - 42,00 грн (курс на 16 грудня – 41,45 - 41,93 грн);

Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 16 грудня – 43,50 - 44,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,40 - 42,00 грн;

Ощадбанк – 41,50 - 42,05 грн;

Укрсиббанк – 41,45 - 42,05 грн;

ПУМБ – 41,60 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.