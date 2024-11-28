Банки оновили курс валют на четвер: долар та євро подорожчали

Станом на 28 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 10 копійок, євро - на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,60 грн, євро – 43,80 грн (на 27 листопада долар - 41,50 грн, євро – 43,68 грн).

На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,83 – 41,93 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,40 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,37 - 41,89 грн (курс на 27 листопада – 41,30 - 41,80 грн);

Євро – 43,50 - 44,20 грн (курс на 27 листопада – 43,45 - 44,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,40 – 41,90 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,85 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.