АРМА продало понад 100 вагонів арештованих добрив на 90 мільйонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціонах у системі Прозорро.Продажі партію мінеральних добрив (хлорид калію) виробництва ВАТ "Білоруськалій".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Продано 8123 тонни добрив, які зберігаються у 116 залізничних вагонах. Загальна сума торгів – 87 млн грн, зокрема митні платежі на суму 3,3 млн грн.

Згідно з опублікованими протоколами торгів переможцем аукціонів стала зареєстрована у Сумах компанія "Торговий дім "Укрмінхім" бенефіціара Олега Глазуна.

АРМА у листопаді виставило на реалізацію 433 вагони білоруського хлориду калію загальною вагою 30 431 тонна, який оцінили у 391 млн грн.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало відбір оцінювача та управителя для арештованих активів ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ПрАТ «Чексіл» та ПрАТ «Менеджінг компані».