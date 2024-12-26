АРМА шукатиме управителя для пулу арештованих російський активів у Чернігові

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало відбір оцінювача та управителя для арештованих активів ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ПрАТ «Чексіл» та ПрАТ «Менеджінг компані».

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Перед цим представники АРМА детально оглянули активи і дійшли висновку, що на території арештованих активів успішно працюють українські підприємства з потужною виробничою базою та сучасним обладнанням. Зокрема, там розташовані складські приміщення, пилорами для виробництва паркету, текстильне обладнання, магазини меблів та інших товарів тощо.

Арештовані активи також включають нежитлові приміщення колишнього камвольно-суконного комбінату "Чексіл" – одного з найбільших підприємств текстильної промисловості України, яке останні 10 років переважно здавало приміщення в оренду під склади та офіси.

В повідомленні також зазначається, що після проведення незалежної оцінки, ринкових консультацій та встановлення критеріїв актив буде опубліковано на Prozorro.

Нагадаємо:

Суд арештував нерухоме майно російських підприємств у Чернігові вартістю на 1 мільярд 37 мільйонів гривень. Підприємства співпрацювали з Росією та Білоруссю, а частину прибутків перераховували на російські рахунки. Зокрема, йшлося про ПРАТ "Камвольно-суконна компанія «ЧЕКСІЛ»". За даними Youcontrol кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ПрАТ «Чексіл» та ПрАТ «Менеджінг компані» вказано Антона Громова з РФ.