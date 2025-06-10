Шахрайство в TikTok: АРМА отримало перші кошти в управління

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на платформі TikTok.

Про це повідомила пресслужба АРМА Олена. Дума.

Кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння шахрайським способом.

Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.

В результаті на депозитному рахунку АРМА розміщено:

▪️ 4 тис. доларів США

▪️ 532 тис. гривень

Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тис. гривень.

Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

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