Шахрайство в TikTok: АРМА отримало перші кошти в управління
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на платформі TikTok.
Про це повідомила пресслужба АРМА Олена. Дума.
Кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння шахрайським способом.
Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.
В результаті на депозитному рахунку АРМА розміщено:
▪️ 4 тис. доларів США
▪️ 532 тис. гривень
Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тис. гривень.
Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.
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