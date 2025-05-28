Курс валют у банках на 28 травня: скільки коштує долар та євро

Станом на 28 травня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 1 копійку, євро подешевшав на 2 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,12 - 47,35 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,80 грн (курс на 27 травня - 41,30 - 41,79 грн);

Євро - 46,90 - 47,60 грн (курс на 27 травня - 46,97 - 47,62 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,48 - 41,72 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,70 - 47,70 грн;

Ощадбанк - 46,90 - 47,70 грн;

Укрсиббанк - 46,80 - 47,80 грн;

ПУМБ - 47,10 - 47,80 грн;

Райффайзен - 46,70 - 47,30 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.