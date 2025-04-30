Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар та євро

Станом на 30 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 18 копійок, євро - на 11 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,56 грн, євро - 47,28 грн (на 29 квітня долар - 41,74 грн, євро - 47,39 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,45 - 47,60 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,90 грн (курс на 29 квітня - 41,30 - 41,92 грн);

Євро - 47,00 - 47,80 грн (курс на 29 квітня - 47,10 - 47,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,70 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,75 - 47,75 грн;

Ощадбанк - 46,95 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,90 - 47,90 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,95 - 47,65 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.