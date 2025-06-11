Курс валют у банках на 11 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 11 червня, середній курс долара та євро до гривні у банках України залишився без змін - 41,80 та 47,75 грн відповідно.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 - 41,44 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,58 - 47,71 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,80 грн (курс на 10 червня - 41,22 - 41,80 грн);

Євро - 47,10 - 47,75 грн (курс на 10 червня - 47,20 - 47,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,38 - 41,65 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,85 - 47,85 грн;

Ощадбанк - 47,15 - 47,95 грн;

Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,95 - 47,74 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.