Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 17 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 17 копійок, євро зріс на 16 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,62 грн, євро – 43,59 грн (на 14 лютого долар - 41,79 грн, євро – 43,43 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,75 – 43,95 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 41,97 грн (курс на 14 лютого – 41,50 - 42,00 грн);

Євро – 43,40 - 44,00 грн (курс на 14 лютого – 43,37 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,28 - 41,88 грн;

Ощадбанк – 41,35 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,50 - 42,05 грн;

ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,82 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Читайте також: НБУ намагається "погасити інфляцію". Що буде з курсом?