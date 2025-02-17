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Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро

Артур Крижний — 17 лютого, 10:20
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Getty Images

Станом на 17 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 17 копійок, євро зріс на 16 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,62 грн, євро – 43,59 грн (на 14 лютого долар - 41,79 грн, євро – 43,43 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,75 – 43,95 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,40 - 41,97 грн (курс на 14 лютого – 41,50 - 42,00 грн);
  • Євро – 43,40 - 44,00 грн (курс на 14 лютого – 43,37 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 41,28 - 41,88 грн;
  • Ощадбанк – 41,35 - 41,90 грн;
  • Укрсиббанк – 41,50 - 42,05 грн;
  • ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;
  • Райффайзен - 41,45 - 41,82 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

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