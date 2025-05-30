Курс валют у банках на 30 травня: скільки коштує долар та євро
Getty Images
Станом на 30 травня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 1 копійку, євро подорожчав на 15 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,45 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,10 - 47,30 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,76 грн (курс на 29 травня - 41,20 - 41,75 грн);
- Євро - 46,70 - 47,40 грн (курс на 29 травня - 46,60 - 47,25 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,40 - 41,64 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,45 - 47,45 грн;
- Ощадбанк - 46,60 - 47,50 грн;
- Укрсиббанк - 46,50 - 47,60 грн;
- ПУМБ - 46,80 - 47,50 грн;
- Райффайзен - 46,70 - 47,39 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.