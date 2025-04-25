Курс валют на 25 квітня: скільки коштують долар та євро

Станом на 25 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 1 копійку, євро подешевшав на 13 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,68 грн, євро - 47,41 грн (на 24 квітня долар - 41,67 грн, євро - 47,54 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,37 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,38 - 47,66 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,95 грн (курс на 24 квітня - 41,30 - 41,97 грн);

Євро - 47,05 - 47,85 грн (курс на 24 квітня - 47,20 - 47,92 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 41,98 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,84 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,85 - 47,85 грн;

Ощадбанк - 47,00 - 48,00 грн;

Укрсиббанк - 46,90 - 48,00 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,80 - 47,53 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

У вівторок 22 квітня євро досягнув нового історичного рекорду у 47,76 гривні.