Курс валют на 6 березня: євро перевалив за 44 гривні, долар впав
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Станом на 6 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 21 копійку, євро подорожчав на 37 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,36 грн, євро - 44,24 грн (на 5 березня долар - 41,57 грн, євро - 43,87 грн).
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,50 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,37 - 44,76 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,77 грн (курс на 5 березня - 41,27 - 41,82 грн);
- Євро - 43,90 - 44,55 грн (курс на 5 березня - 43,70 - 44,42 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,58 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.