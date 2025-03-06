Курс валют на 6 березня: євро перевалив за 44 гривні, долар впав

Станом на 6 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 21 копійку, євро подорожчав на 37 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,36 грн, євро - 44,24 грн (на 5 березня долар - 41,57 грн, євро - 43,87 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,37 - 44,76 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,77 грн (курс на 5 березня - 41,27 - 41,82 грн);

Євро - 43,90 - 44,55 грн (курс на 5 березня - 43,70 - 44,42 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,58 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.