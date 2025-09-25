Курс валют на 25 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 25 вересня офіційний курс долара відносно гривні збільшився на 5 копійок, євро знизився на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,41 грн, євро – 48,65 грн (на 24 вересня долар – 41,36 грн, євро – 48,80 грн).

На 12:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,30 - 41,39 грн. Євро – 48,75 та 48,90 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США – 41,20 – 41,65 грн (курс на 24 вересня – 41,135 – 41,65 грн);

Євро – 48,40 – 49,00 грн (курс на 24 вересня – 48,50 – 49,19 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк – 41,00 – 41,60 грн;

Ощадбанк – 41,30 – 41,60 грн;

Укрсиббанк – 41,10 – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,80 грн;

Райффайзен – 41,32 – 41,62 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк – 48,15 – 49,15 грн;

Ощадбанк – 48,50 – 49,05 грн;

Укрсиббанк – 48,30 – 49,20 грн;

ПУМБ – 48,60 – 49,30 грн;

Райффайзен – 48,30 – 48,92 грн.

