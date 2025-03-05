Курс валют на 5 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 5 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчав на 23 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,57 грн, євро - 43,87 грн (на 4 березня долар - 41,59 грн, євро - 43,64 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,60 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 43,85 - 44,15 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,90 грн (курс на 4 березня - 41,40 - 41,95 грн);

Євро - 43,50 - 44,15 грн (курс на 4 березня - 43,40 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,75 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.