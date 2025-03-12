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Курс валют на 12 березня: долар дорожчає, євро перевалив за 45 гривень

Артур Крижний — 12 березня, 10:55
Курс валют на 12 березня: долар дорожчає, євро перевалив за 45 гривень
Getty Images

Станом на 11 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро подорожчав на 44 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,41 грн, євро - 45,21 грн (на 11 березня долар - 41,28 грн, євро - 44,77 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,60 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,09- 45,32 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 11 березня - 41,15 - 41,70 грн);
  • Євро - 44,80- - 45,47 грн (курс на 11 березня - 44,62 - 45,27 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,05 - 41,63 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

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