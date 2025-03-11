Курс валют на 11 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 11 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро подорожчав на 5 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро - 44,77 грн (на 10 березня долар - 41,21 грн, євро - 44,72 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,28 - 41,40 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,73- 44,95 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,10 - 41,62 грн (курс на 10 березня - 41,05 - 41,60 грн);

Євро - 44,40 - 45,15 грн (курс на 10 березня - 43,35 - 45,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,49 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.