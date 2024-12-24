35 тисяч переселенців претендують на пільгові кредити на житло: які умови

У реєстрі претендентів на отримання пільгового кредиту за програмою "Житло для ВПО" наразі налічується близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Микола Марчук, передає Укрінформ.

"Для участі у програмі ВПО повинні не мати нерухомості у власності, мати сталий дохід, позитивну кредитну історію та раніше не брати участі в інших державних програмах. Умови кредитування цілком доступні: мінімальний перший внесок 6%, незмінна ставка за кредитом – 3%, термін кредитування - до 30 років або до досягнення позичальником пенсійного віку", - зазначив Марчук.

Марчук також зауважив, що відбір отримувачів пільгових кредитів відбувається рандомно за допомогою комп'ютерної програми орієнтовно раз на 45 днів у прямому ефірі. Під час останніх двох відборів були обрані по 800 переможців.

Нагадаємо:

Пограма "Житло для ВПО" реалізується Держмолодьжитлом за кошти гранту уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW).

Від початку повномасштабного вторгнення 1164 українські родини отримали житло завдяки програмам Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Додаткові компенсації за програмою "єВідновлення", на які виділено 15 мільярдів, передбачені тільки для окремих категорій ВПО.