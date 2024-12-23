У Раді пояснили які ВПО отримають компенсації за додатковим фінансуванням “єВідновлення”

Додаткові компенсації за програмою "єВідновлення", на які виділено 15 мільярдів, передбачені тільки для окремих категорій ВПО.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Додаткові компенсації можуть отримати тільки ті переселенці, які перебувають на обліку внутрішньо-переміщених осіб, а також ВПО, у яких знищене житло було єдиним обʼєктом житлової нерухомості.

"Збільшення фінансування на компенсацій для інших категорій громадян, зокрема не переселенців, допоки не передбачене", – йдеться у повідомленні.

Додаткове фінансування у розмірі 15 млрд гривень буде спрямоване на підтримку переселенців за певних умов. Зокрема, виплати з цих коштів зможуть отримати ВПО, які перебувають на обліку.

Крім того, компенсація за знищене житло надаватиметься лише у випадку, якщо це було єдине житлове приміщення ВПО, а інші об’єкти нерухомості, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні. Винятком є житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Шуляк зазначила, що першочергово за рахунок збільшеного фінансування будуть здійснюватися виплати саме за повністю знищене житло. А виплати за пошкоджене - якщо на бюджетних рахунках будуть залишки коштів на це.