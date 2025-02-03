Сектор відновлювальної енергетики: чого чекати у 2025 році?

Які проблеми залишаються на ринку відновлювальної енергетики та що вдалося вирішити у 2024 році?

У 2024 році сектор відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) продовжував розвиватися, незважаючи на виклики, пов'язані з енергетичним терором та необхідністю забезпечення безперебійного електропостачання.

За підсумками 2024 виділяються такі напрямки: створення політик та планів розвитку ВДЕ на рівні держави й практичний розвиток сектору ВДЕ в умовах ринку. Часто ці напрями не перетинались.

Упродовж 2024 року ухвалили низку важливих державних стратегічних документів:

- Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року;

- Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та плану заходів з його виконання;

- Стратегія розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року і затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках;

- Концепція впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року.

Ці документи орієнтовані на збільшення потужностей виробництва з ВДЕ, наприклад, фіксуючи, що загальний об’єм виробництва електричної енергії з ВДЕ збільшиться до 43894 ГВт•год у 2030 році (7,2 ГВт сонячних електростанцій та 5 ГВт активних споживачів, 6,214 ГВт вітрової генерації та понад 1 ГВт офшорної генерації, біогенерація 876 МВт, геотермальна генерація – 40 МВт).

Національні плани та стратегії закріплюють необхідність у посиленні ролі розподілених потужностей, а також стимулюванні будівництва офшорної генерації та впровадженні сонячних і вітрових установок малої й середньої потужності.

У 2025 році очікується затвердження Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

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Здебільшого затвердження стратегічних документів здійснювалося для виконання певних маркерів у відповідності до міжнародних зобов’язань України.

Результати та виклики сектору ВДЕ

2024 рік для сектору ВДЕ можна вважати успішним: запущено Реєстр гарантій походження, проведені пілотні «зелені» аукціони.

Результати аукціонів показали, що механізм потребує реформування, робота над чим вже ведеться.

Створені умови для розвитку розподіленої ВДЕ-генерації (запроваджені податкові пільги на ввезення обладнання, спрощені умови на приєднання тощо)

Частково врегульована проблема з небалансами для виробників з ВДЕ, які мають договори з ДП «Гарантований покупець» (далі - гарантований покупець);

Затверджено тариф на послуги з передачі електроенергії, який може забезпечити розрахунки з гарантованим покупцем на 100% у 2025 році.

Проведені довгострокові аукціони на надання допоміжних послуг.

Сектор ВДЕ починає брати активну участь на різних сегментах ринку, зокрема, це балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг із активним використанням технологій зберігання енергії.

Запроваджені зміни щодо гібридних приєднань, бронювання потужності для ВЕС, ліцензування за встановленою потужністю без прив’язки до потужності приєднання тощо.

Викликами сектору ВДЕ є і залишаються:

Погашення боргів перед виробниками ВДЕ з боку Гарантованого покупця.

Борг Гарантованого покупця перед виробниками з ВДЕ на кінець 2024 року становить близько 27,6 млрд грн із ПДВ, борг ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем - 22 млрд грн із ПДВ.

Ризик зміни механізму підтримки ВДЕ.

Цінові обмеження (price cap) на ринку електричної енергії.

Серед шляхів вирішення необхідним є перегляд або скасування price cap, затвердження економічно обґрунтованих тарифів та постійний їх перегляд відповідно до ринкових реалій, підвищення відповідальності за невиконання грошових зобов’язань для певних категорій споживачів та державних підприємств, проведення взаємозаліків заборгованостей, докапіталізація окремих підприємств, в тому числі, за рахунок іноземного фінансування, яке, в свою чергу надається при дотриманні реформи корпоративного управління.

За рік створювалися численні робочі групи на базі різних державних органів, проте з помітних кроків для подолання боргової кризи реалізовано лише затвердження економічно обґрунтованого тарифу на передачу для «Укренерго», а решта ініціатив досі не доведені до кінця.

Очікування та плани на 2025 рік

2025 рік має стати роком реалізації планів і є сподівання, що плани із стратегічних документів співпадуть та допоможуть розвитку сектора ВДЕ у реальності.

Сектор ВДЕ підтвердив, що може розвиватися в умовах ринку без «зеленого» тарифу. Наразі суттєвим фактором впливу на розвиток нових проектів ВДЕ, які частково мають замістити зруйновані теплові блоки, є проблеми із залучення боргового фінансування проектів ВДЕ.

На ринку України відсутні інструменти гарантування повернення залучених коштів, а саме, корпоративні РРА – по суті довгострокові договори із споживачами на викуп електричної енергії із певними ціновими гарантіями. Раніше такою гарантією для нових проєктів був договір із гарантованим покупцем на продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Очікувалось, що таку функцію почнуть виконувати «зелені» аукціони, але існуючий механізм не викликав інтерес у інвесторів.

Недовіра кредиторів обґрунтована та пов’язана із вже наявною проблематикою боргів на ринку електроенергії й недосконалістю його регулювання з боку державних органів.

На підтвердження важливості для кредиторів довгострокових договорів є результати аукціонів НЕК "Укренерго" на закупівлю допоміжних послуг, які гарантовано будуть замовляти у переможців протягом 5 років.

З урахуванням цього у 2025 році необхідно зосередитися над:

- створенням інструментів гарантування повернення залучених коштів (зміна механізму «зелених» аукціонів, збільшення квоти підтримки, запровадження недержавного фонду гарантування мінімальної ціни для проєктів ВДЕ за підтримки МФО);

- об’єднанням ринків електроенергії України та ЄС;

- вирішенням проблеми із розрахунками на ринку електроенергії (погашення боргів в межах PSO механізмів, на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг);

- забезпеченням стабільності у механізмах підтримки, незмінність яких держава гарантує інвесторам.

Боргова криза

У 2024 році ринок електроенергії знову стикнувся із значною заборгованістю:

- Борг ДП «Гарантований покупець» перед виробниками з ВДЕ на кінець 2024 року становить близько 27,6 млрд грн із ПДВ.

- Борг ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» перед Гарантованим покупцем – 22 млрд грн із ПДВ.

Серед шляхів вирішення необхідним є перегляд або скасування price cap, затвердження економічно обґрунтованих тарифів та постійний їх перегляд відповідно до ринкових реалій, підвищення відповідальності за невиконання грошових зобов’язань для певних категорій споживачів та державних підприємств, проведення взаємозаліків заборгованостей, докапіталізація окремих підприємств, в тому числі, за рахунок іноземного фінансування, яке, в свою чергу надається при дотриманні реформи корпоративного управління.

За рік створювалися численні робочі групи на базі різних державних органів, проте з помітних кроків для подолання боргової кризи реалізовано лише затвердження економічно обґрунтованого тарифу на передачу для «Укренерго», а решта ініціатив досі не доведені до кінця.

Аукціони з розподілу квот підтримки: перші результати

Значну кризу довіри, яка виникла через невирішені питання заборгованості чітко продемонстрували перші аукціони з розподілу квоти підтримки, що проводились осінню 2024 року.

Результати аукціонів:

- Аукціон на 11 МВт сонячної генерації не відбувся (учасників не було).

- Аукціон на 11 МВт (біомаса/біогаз) розіграв лише 2 МВт.

- Аукціон на 88 МВт вітрової генерації також не відбувся.

Основні причини провалу — обмеження квоти для одного учасника (до 25% від оголошеної квоти), недосконалість механізмів підтримки, зокрема механізмі ринкової премії, за яким інвестор має сплачувати кошти гарантованому покупцю у випадку продажу електроенергії за ціною, вищою за аукціонну ціну, відсутність страхування військових ризиків, а також ретроспективні зміни, що підривали довіру до ринку.

Більшість з перепон можливо усунути шляхом нормативного врегулювання питання, що власне планується в 2025 році. Ринок сподівається на збільшення частки квоти, на яку має право учасник, до 50%, встановлення механізму визначення річної квоти на базі міжнародних та національних зобов’язань держави, розробка законодавчих змін, спрямованих на узгодження строків реалізації проєктів з строками дії ТУ, застосування моделі ринкової премії до аукціонної ціни на умовах реалізації цього механізму, закріплених для застосування ринкової премії для підтримки за «зеленим» тарифом, впровадження пільг для споживачів, що закуповують електричну енергію у виробників з ВДЕ (відсутність обмежень електропостачання для споживачів, що уклали корпоративні РРА з виробниками з ВДЕ).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1195-Р «Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2025 рік і встановлення квот підтримки на 2026-2029 роки» квота на 2025 рік становить 330 МВт (33 МВт СЕС, 250 МВт ВЕС, 47 МВт – інші).

Аукціони відбудуться в березні, квітні, травні 2025, а отже часу на внесення змін до законодавства критично мало, що повинно спонукати до пришвидшення роботи в цьому напрямку, задля усунення зриву аукціонів і в цьому році.

Позитивні зрушення на ринку електроенергії у 2024 році

В той же час, можливо виокремити ряд позитивних зрушень на ринку електроенергії та ВДЕ, що мали місце в 2024:

1) Запуск довгострокових аукціонів "Укренерго"

Позитивною тенденцією стала поява довгострокових аукціонів «Укренерго» для закупівлі допоміжних послуг із резервів регулювання, що дозволило учасникам укладати п’ятирічні договори і тим самим залучати фінансування на створення та модернізацію систем накопичення енергії.

Перший аукціон за новою процедурою відбувся 15 серпня 2024 року і на ньому була виставлена потужність в 99 МВт. У цьому аукціоні мали змогу взяти участь переважно системи накопичення енергії – швидкі та маневрені установки, здатні виконати команду диспетчера за 15 секунд.

За умовами першого аукціону, договір укладається на 5 років з відтермінуванням надання послуги до одного року. На ринку спостерігався значний інтерес до вказаного аукціону, вся потужність була реалізована за прийнятними для "Укренерго" цінами і вже в 2025 році ми нарешті очікуємо появу балансуючої потужності на ринку.

2) Видача гарантій походження електроенергії з ВДЕ

Важливим кроком для ринку також виявився запуск Реєстру гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Відбулись і перші торги гарантіями, на яких ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «Гарантований покупець» пропонувались гарантії походження за ціною 13 грн за гарантію на 1 МВт.

В рамках проведених торгів відбувалась реалізація гарантій походження, проте очевидно, що для повноцінного функціонування цього механізму необхідне як внутрішнє стимулювання попиту, так і міжнародне визнання українських гарантій походження.

Для стимулювання внутрішнього попиту необхідно розглянути надання права на зменшення платником екологічного податку у податковому обліку обсягів викидів СО 2 на кількість згенерованих або придбаних гарантій походження; впровадити використання екологічної цінності, передбаченої у гарантіях походження, для визначення обсягів зменшення викидів при визначенні розміру екологічного податку; передбачити нормативно закріплені квоти на частку електроенергії з ВДЕ, підтвердженої гарантій походження, у портфелях постачальників електричної енергії.

Для міжнародного визнання українських гарантій походжень необхідне напрацювання окремого нормативного регулювання щодо укладення двосторонніх договорів про взаємне визнання гарантій походження та пришвидшення членства в АІВ-hub.

3) Податкові та митні пільги

Закон №3853-IX звільнив від оподаткування ПДВ чимало обладнання для виробництва електроенергії з ВДЕ, а закон №3854-IX – від ввізного мита. Такі зміни в комплексі із оновленими правилами для «активних споживачів» (закон №3220-ІХ) сприяли масовому встановленню сонячних панелей для власних потреб.

Водночас вітроенергетичне обладнання до списку пільг повністю не увійшло, що негативно позначилося на потенційному розвитку вітрового сектору; ринок чекає на ухвалення законопроєкту №11455, яким передбачено вирішення цієї проблеми.

Певного поступу вдалося досягти й щодо експорту біометану після ухвалення закону №3613-IX, який спростив процедури митного оформлення та передбачив обов’язкову наявність сертифіката сталості. Хоча тут ще залишаються питання щодо екологічного податку на біогенний CO2 та високих вимог до теплоти згоряння, загалом розвиток сектору біометану відчутно активізувався і демонструє перспективу подальшої інтеграції до європейського ринку.

4) Розрахунок небалансів

Щодо небалансів, то після зміни формули розрахунків виробники з ВДЕ відзначають суттєве покращення ситуації та справедливі суми відповідальності. Однак, в цьому контексті залишається відкритим питання врегулювання перерахунку сум небалансів за період до 08.09.2022 р.

У той же час, схоже, що в 2025 році суди таки поставлять крапку в цій суперечці, вказавши, що протиправний правовий акт, яким була визнана постанова НКРЕКП про встановлення попередньої формули розрахунку небалансів, не підлягає застосуванню.

Продовження реформ залишається критично важливим для залучення нових інвестицій і розбудови стійких «зелених» потужностей. Ринок покладає надії на термінове ухвалення законодавчих змін, що вдосконалять умови для проведення аукціонів із розподілу квот підтримки та забезпечать прозоре визначення їх щорічного обсягу.

Водночас очікується розробка окремого закону, який урегулює особливості офшорної вітроенергетики й дозволить повноцінно реалізувати потенціал морських вітрових проєктів. Не менш важливими завданнями будуть створення фонду гарантування мінімальної ціни, що не викуповуватиме електроенергію у виробників, а лише надаватиме страхування ринкових ризиків підтримуючи bankability проєктів, а також збереження ймовірності касового методу нарахування ПДВ після 2026 року.

Окремої уваги потребує пришвидшення процесу взаємного визнання українських гарантій походження за кордоном, що дасть змогу експортувати їх до європейського ринку, а також подальше вдосконалення механізмів підтримки для біометану.

На практиці саме ці кроки, разом із розв’язанням боргових питань, можуть стати ключовими для залучення значних коштів у галузь, уникнення чергових збоїв в аукціонах і закріплення інтересу стратегічних інвесторів до відновлюваної енергетики України.