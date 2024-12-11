Культура інвестування: як розвиток інвестиційних інструментів сприяє впевненості у майбутньому

Як інвестувати в нерухомість, маючи навіть невеликий капітал

З певних причин культура інвестування в нашій країні не розповсюджена. Цьому сприяли й сформована гірким досвідом недовіра до банківської системи, й практична відсутність фондового ринку, й нестача досвіду та знань з фінансової грамотності.

У країнах, де інвестиційна культура сформована поколіннями, це дієвий спосіб створити пасивний дохід і забезпечити комфортний рівень життя і стабільне майбутнє.

На сьогодні мало хто з українців дійсно усвідомив, що створювати свої майбутні пенсійні накопичення потрібно вже зараз. І про це варто замислюватися молодим людям. Адже чим раніше почати розбиратися в цьому питанні та збирати свій інвестиційний портфель, тим краще буде результат.

Звісно, питання в наявності інструментів для різних категорій потенційних інвесторів. Проте ці інструменти поступово з’являються. Наприклад, на українському ринку вже присутні REIT-фонди (real estate investment trust) – популярний в розвинених країнах інструмент, який дозволяє розпочати інвестувати у нерухомість з невеликих сум.

Це гарний варіант для непрофесійних інвесторів – людей з певним рівнем доходу і бажанням частину грошей вкласти в активи, які приноситимуть стабільний прибуток без зайвих ризиків.

Доступні інструменти інвестування в нерухомість

Одна з моделей, яка зароджується зараз в Україні – пайове інвестування в об’єкти дохідної нерухомості. З цим як раз і працюють REIT-фонди та інвестиційні кооперативи.

Вони мають власну експертизу на ринку та відрізняються від інших інвестиційних інструментів: цінних паперів, корпоративних облігацій і, зрештою, криптовалют, які потребують певних знань, досвіду й готовності йти на ризики. Пайова участь у фонді є зручним інструментом для початку інвестиційного шляху.

Для роздрібних інвесторів це своєрідна «подушка безпеки», яка бере на себе функцію аналітики і вивчення ринку, вибору найкращих девелоперів і об’єктів для інвестування, калькуляцію очікуваної дохідності, а також всю поточну операційну роботу.

Інвестори в результаті отримують дохід відповідно до суми вкладених коштів. Якщо компанія займається також девелоперським бізнесом, вона може виокремити зі свого портфеля об’єкти, які найкраще підходять для пайового інвестування.

Основна ідея такої моделі полягає в тому, що учасник інвестиційного кооперативу може не викуповувати цілий юніт, а вкласти доступну на сьогодні суму грошей. Компанія акумулює кошти учасників та інвестує їх в певний об’єкт дохідної нерухомості, наприклад, частину номерного фонду, ресторан, SPA-комплекс.

Особливості та переваги мікроінвестицій

Далеко не кожен може собі дозволити класичні інвестиції у нерухомість – придбання у власність окремого об’єкта, котеджу чи юніта в готельному комплексі. Мінімальна сума такої угоди 50-60 тис. доларів.

В кооперативі поріг входження в інвестицію від 10 тис. доларів з дохідністю 8-10% річних. Це дозволяє набагато ширшому колу людей розпочати свій інвестиційних шлях. До того ж, навіть маючи умовно 50 тис. доларів, їх можна вкласти в один об’єкт, а можна розподілити дрібнішими внесками на декілька пайових інвестицій, таким чином диверсифікуючи ризики та спостерігаючи, яка з інвестицій буде більш вигідною.

Деякі фонди пропонують на початку гарантовану дохідність. Наприклад, у перші кілька років, поки проєкт розвивається і «стає на ноги», інвестор отримує свій стабільний відсоток річних. Ця додаткова опція дуже заспокоює тих, хто робить перші кроки в інвестуванні.

Перспективи розвитку інвестиційних продуктів в Україні

Інвестиції в нерухомість досі залишаються консервативним рішенням. На ринок нерухомості переважно виходять підприємці та спеціалісти з актуальних на ринку сфер від 35 років. Для них це більш зрозумілий, матеріалізований та менш ризиковий інструмент.

Завдання ринку на сьогодні — не тільки пропонувати різноманітні інструменти, але виконувати освітню функцію, зокрема для молоді, яка відкрита для цього досвіду, але вважає, що нерухомість має високий поріг входження.

Важливо показати, що інвестиції – це не тільки про великі гроші в короткому проміжку часу, а й невеликі суми в довгостроковій перспективі. При цьому можна постійно розширювати й диверсифікувати свій інвестиційний портфель.

Наразі, я бачу всі підстави для того, що мікроінвестування в об’єкти нерухомості набиратиме популярності, адже це один із засобів забезпечити собі пасивний дохід в майбутньому. Якщо почати в молодому віці невелику частину доходу інвестувати та реінвестувати, то за 10-20 років можна вийти на стабільний додатковий прибуток.

Зараз Україна має дуже сприятливі умови для розвитку інвестиційних інструментів завдяки привабливим ставкам (в Європі від таких інвестицій можна отримати не більше 3-5% річних), бажанню підтримати економіку країни зсередини та запиту на створення додаткового джерела доходу.

До того ж з розвитком цього ринку, мінімальний поріг входження буде знижуватись, з’являтимуться проєкти з ще більш доступними умовами. Цьому сприятиме зростання рівня освіченості населення, сприйняття різних фінансових інструментів і розвиток інфраструктури інвестиційних компаній. Загалом, це гра в довгу, але її правила варто опанувати для власної фінансової безпеки та впевненості в майбутньому.