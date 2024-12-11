Культура инвестирования: как развитие инвестиционных инструментов способствует уверенности в будущем

Как инвестировать в недвижимость, имея даже небольшой капитал

По определенным причинам культура инвестирования в нашей стране не распространена. Этому способствовали и сформированное горьким опытом недоверие к банковской системе, и практическое отсутствие фондового рынка, и недостаток опыта и знаний по финансовой грамотности.

В странах, где инвестиционная культура сформирована поколениями, это действенный способ создать пассивный доход и обеспечить комфортный уровень жизни и стабильное будущее.

На сегодня мало кто из украинцев действительно осознал, что создавать свои будущие пенсионные накопления нужно уже сейчас. И об этом стоит задумываться молодым людям. Ведь чем раньше начать разбираться в этом вопросе и собирать свой инвестиционный портфель, тем лучше будет результат.

Конечно, вопрос в наличии инструментов для разных категорий потенциальных инвесторов. Однако эти инструменты постепенно появляются. Например, на украинском рынке уже присутствуют REIT-фонды (real estate investment trust) - популярный в развитых странах инструмент, который позволяет начать инвестировать в недвижимость с небольших сумм.

Это хороший вариант для непрофессиональных инвесторов - людей с определенным уровнем дохода и желанием часть денег вложить в активы, которые будут приносить стабильную прибыль без лишних рисков.

Доступные инструменты инвестирования в недвижимость

Одна из моделей, которая зарождается сейчас в Украине - паевое инвестирование в объекты доходной недвижимости. С этим как раз и работают REIT-фонды и инвестиционные кооперативы.

Они имеют собственную экспертизу на рынке и отличаются от других инвестиционных инструментов: ценных бумаг, корпоративных облигаций и, наконец, криптовалют, которые требуют определенных знаний, опыта и готовности идти на риски. Долевое участие в фонде является удобным инструментом для начала инвестиционного пути.

Для розничных инвесторов это своеобразная "подушка безопасности", которая берет на себя функцию аналитики и изучения рынка, выбора лучших девелоперов и объектов для инвестирования, калькуляцию ожидаемой доходности, а также всю текущую операционную работу.

Инвесторы в результате получают доход в соответствии с суммой вложенных средств. Если компания занимается также девелоперским бизнесом, она может выделить из своего портфеля объекты, которые лучше всего подходят для долевого инвестирования.

Основная идея такой модели заключается в том, что участник инвестиционного кооператива может не выкупать целый юнит, а вложить доступную на сегодня сумму денег. Компания аккумулирует средства участников и инвестирует их в определенный объект доходной недвижимости, например, часть номерного фонда, ресторан, SPA-комплекс.

Особенности и преимущества микроинвестиций

Далеко не каждый может себе позволить классические инвестиции в недвижимость - приобретение в собственность отдельного объекта, коттеджа или юнита в гостиничном комплексе. Минимальная сумма такой сделки 50-60 тыс. долларов.

В кооперативе порог вхождения в инвестицию от 10 тыс. долларов с доходностью 8-10% годовых. Это позволяет гораздо более широкому кругу людей начать свой инвестиционных путь. К тому же, даже имея условно 50 тыс. долларов, их можно вложить в один объект, а можно распределить более мелкими взносами на несколько паевых инвестиций, таким образом диверсифицируя риски и наблюдая, какая из инвестиций будет более выгодной.

Некоторые фонды предлагают в начале гарантированную доходность. Например, в первые несколько лет, пока проект развивается и "становится на ноги", инвестор получает свой стабильный процент годовых. Эта дополнительная опция очень успокаивает тех, кто делает первые шаги в инвестировании.

Перспективы развития инвестиционных продуктов в Украине

Инвестиции в недвижимость до сих пор остаются консервативным решением. На рынок недвижимости преимущественно выходят предприниматели и специалисты из актуальных на рынке сфер от 35 лет. Для них это более понятный, материализованный и менее рисковый инструмент.

Задача рынка на сегодня - не только предлагать разнообразные инструменты, но выполнять образовательную функцию, в частности для молодежи, которая открыта для этого опыта, но считает, что недвижимость имеет высокий порог вхождения.

Важно показать, что инвестиции - это не только про большие деньги в коротком промежутке времени, но и небольшие суммы в долгосрочной перспективе. При этом можно постоянно расширять и диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

Сейчас, я вижу все основания для того, что микроинвестирование в объекты недвижимости будет набирать популярность, ведь это один из способов обеспечить себе пассивный доход в будущем. Если начать в молодом возрасте небольшую часть дохода инвестировать и реинвестировать, то за 10-20 лет можно выйти на стабильный дополнительный доход.

Сейчас Украина имеет очень благоприятные условия для развития инвестиционных инструментов благодаря привлекательным ставкам (в Европе от таких инвестиций можно получить не более 3-5% годовых), желанию поддержать экономику страны изнутри и запросу на создание дополнительного источника дохода.

К тому же с развитием этого рынка, минимальный порог вхождения будет снижаться, будут появляться проекты с еще более доступными условиями. Этому будет способствовать рост уровня образованности населения, восприятие различных финансовых инструментов и развитие инфраструктуры инвестиционных компаний. В общем, это игра в долгую, но ее правилами стоит овладеть для собственной финансовой безопасности и уверенности в будущем.