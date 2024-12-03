Кримінальне провадження vs санкції: що дієвіше і дає надходження в бюджет

Як державі отримати максимальну вигоду від конфіскованих в Україні російських активів?

Хто може реально реалізовувати санкційні активи? Чому народні депутати блокують і не помічають існуючої колізії?

Важливе питання, яке потребує невідкладного вирішення – неузгодженість між нормами кримінального процесуального законодавства України та санкційним законодавством у питаннях управління арештованими активами.

Красномовний приклад: підприємство із 100% капіталом рф (АТ «Нєвська косметика») - "Вінницяпобутхім".

З моменту мого призначення, діяльність агентства була направлена на затвердження нових прозорих правил за конкурсними процедурами. Враховуючи тривалість нормативно-правового врегулювання, АРМА паралельно здійснювало моніторинг і контроль за укладеними угодами управління, виявило ряд неефективних управителів і розірвало ряд договорів в односторонньому порядку.

Саме такий справедливий і вимогливий підхід змусив деяких недобросовісних управителів виправитися. Отож, "Вінницяпобутхім" сплачували 240 тис грн в місяць, а після камеральних та виїзних перевірок, звірки даних з податковою, управитель почав сплачувати 8 млн грн в місяць!

Це була одна з перших перемог Національного агентства, коли за період з серпня 2023 року по липень 2024 року до бюджету надійшло майже 70 млн грн.

Ми зберегли не лише арештований актив, робочі місця Вінницького регіону, безперервну сплату місцевих податків, безперебійності виробництва та виконання угод постачання сировини і як наслідок - готової продукції, але й виконанні рішення суду (стаття 129-1 Конституції та ст 382 ККУ) і сталі надходження. Це дало змогу посилити обороноздатність України.

Крутий поворот - це рішення ВАКС від 24 липня 2024 року. Рішенням ухвалено:

Застосувати до АТ «Невская косметика» санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнути його в дохід держави.

Згідно зі статтею 5-1 закону України «Про санкції», ФДМУ має повноваження у сфері управління (у тому числі шляхом реалізації) активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції.

Погоджуюсь, що таке рішення справедливе і довгоочікуване для всіх російських активів. Та чи може бути виконане рішення ВАКС - питання залишається відкритим.

АРМА готове виконати і рішення ВАКС та є колізії. Саме неможливість виконання рішення ВАКС підтвердив своїм листом офіційно і ФДМУ в подібних резонансних кейсах (щодо реалізації майна януковича).

Так, ФДМУ чітко зазначено наступні підстави неможливості виконання рішення:

органом досудового розслідування та судом відмовлено у скасуванні арешту таких активів;

неможливості застосування конфіскації цього ж майна.

органом досудового розслідування та судом відмовлено у скасуванні арешту таких активів;

неможливості застосування конфіскації цього ж майна.

органом досудового розслідування та судом відмовлено у скасуванні арешту таких активів;

неможливості застосування конфіскації цього ж майна.

Основний аргумент ФДМУ в тому, що після реалізації таких санкційних активів кошти від продажу будуть направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Звертаю увагу читачів на визначальне слово - будуть!

А що забезпечує АРМА:

Виконуючи рішення суду в рамках кримінального провадження, АРМА забезпечує реалізацію на Прозорро.Продажі, а кошти направляємо у військові облігації та обороноздатність.

При цьому, у разі скасування арешту і отримання ухвали суду про повернення коштів власникам рф - неможливо, оскільки діє постанова Уряду від 3 березня 2022 р. №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації».

Звертаю увагу, що вказаний актив - «Невская косметика» - після рішення ВАКС знов сплачує близько 250 тис грн в місяць.

Отож, бюджет втрачає 7,7 млн грн щомісяця.

Влітку, АРМА звернулося до Уряду з проханням визначити агентство тимчасовим управителем поки ФДМУ не реалізує санкційний актив. А віз і нині там.

На жаль, санкційні мезанізми не працюють. Профільний заступник Мінʼюсту навіть написав листа до КабМіну. Та прохання до Уряду не полягало у врегулюванні колізій, ініціативи скорішого внесення змін до закону про санкції, щоб нарешті за два роки війни бюджет поповнювався від продажу санкційних активів. Заступник міністра юстиції вирішила врегулювати питання таким чином :

- зобовʼязати АРМА припинити та зупинити аукціони

- зобов'язати АРМА зберігати ці активи до моменту, поки ФДМУ не реалізує їх

Отож, крім того що Національне агентство розробило і внесло до парламенту законопроєкт №10069, який має позитивні висновки всіх міністерств і відомств, комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, в тому числі і Мінʼюсту і який врегулював би раз і назавжди питання можливості реалізації арештованих активів (які водночас є санкційними) агентством.

Акцентую увагу, що головний пріоритет держави Україна - це перемога у війні. Це щоденна праця всіх органів єдиним фронтом допомогти нашим військовим. І чим більше буде органів, які маючи порядки реалізації — продати такі активи — тим більше буде допомоги на сили оборони і коштів в бюджет.

Саме АРМА списано санкційні кошти в рамках кримінальних провадженнях: 1,8 млрд грн Royal Pay, 18 млн дол США Фрідмана і Авена, 2,6 млрд грн PIN up. Агентство скерувало їх у військові облігації і загальна сума зараз вже більше 8 млрд грн.

І вже після цього ВАКС ухвалив рішення, наприклад, про кошти Royal Pay. Агентство ініціювало внесення змін передбачивши можливість зарахування ОВДП, які вже працюють на державу, передачі ОВДП у власність держави.

Це був законопроєкт №11280-1, проти якого виступали БЮТ та Європейська солідарність.

Висновки на поверхні.

Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про визначення суб’єктом управління активом іншого органу державної влади, окрім ФДМУ згідно ст 5-1 Закону про санкції.

ФДМУ не спроможний без скасування реалізувати санкційні активи, які водночас є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

АРМА має мати повноваження реалізовувати ті санкційні активи, якими вже управляє. На прикладі "Нєвської косметики" навіть не економіст і не юрист бачить втрати, розірвані договори, можливість втрати трудового колективу, несплати місцевих податків, а далі ще гірше - повторні та дублюючі функції ФДМУ, який перед тим як приступити до процедур має оглянути та оцінити актив і витратити на це державні кошти. Це абсурд і не державницька позиція.

Коротко про Останній приклад: брикети залізної руди російського олігарха Усманова. Цей актив був переданий в управління АРМА на реалізацію. АРМА провело усі необхідні та передбачені законом процедури для реалізації. Наразі цей актив отримав стартову ціну майже півмільярда гривень. Ці кошти можуть піти на економіку та обороноздатність України і для цього АРМА оголошено конкурс на Прозорро.Продажі. І не виконання рішення суду призвело би до кримінальної відповідальності (ст. 382 ККУ). Тут маємо ще одне питання, яке потребує вирішення в площині проведення публічних закупівель. Адже, спостерігаємо свідоме не подання заявок на участь в аукціоні. Професійні учасники знають, що наступний крок - повторний конкурс з пів-ціни, де звичайно торги відбуваються на підвищення ціни. Але! Агентство, буде пильно спостерігати за аукціоном. І може переоголосити його з початку.

у вересні ВАКС ухвалив рішення про націоналізацію цього активу. Відповідно до санкційного законодавства, далі — передача ФДМУ, який має продавати цей актив.

Тобто, маємо дві ухвали суду: де однією актив є арештованим та переданим на реалізацію, другою — націоналізовано.

Наголошу: навіть за наявності рішення ВАКС щодо санкційних активів, їх реалізація через Фонд держмайна неможлива, оскільки ці активи мають статус речових доказів у кримінальних провадженнях. Без скасування арешту, передача майна на реалізацію блокується кримінальними процесуальними нормами.

Тут я повернусь до згаданого раніше законопроекту №10069, який передбачає можливість реалізації санкційних активів, що раніше були передані в управління Агентству.

Це дозволить забезпечити:

✔️ефективне виконання рішень щодо санкційного майна

✔️стабільні надходження до державного бюджету

✔️уникнення знецінення активів

Крім того, вкрай важливо забезпечити залучення АРМА як третьої сторони у справах щодо санкційних активів, які є речовими доказами в кримінальних провадженнях. Це дозволить передбачити механізм, за яким кошти від реалізації такого майна гарантовано надходитимуть до державного бюджету. Це питання, а також щодо ухвалення рішень з урахуванням статті 153 ЦПК України про необґрунтовані активи вже ініційовано до ВАКС.

Системний державницький та єдиний підхід дасть ефективні результати. Таку позицію підтримують і міжнародні партнери і Європейська мережа антикорупційних органів .

За відсутності такого механізму ми ризикуємо створити ситуацію, коли санкційні рішення не можуть бути виконані через процесуальні обмеження, а це суперечить самій меті санкційної політики держави.

Закликаю народних депутатів підтримати законопроект №10069, який дозволить вирішити ці критично важливі питання та забезпечить ефективну реалізацію санкційної політики держави.

АРМА готове до конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами для якнайшвидшого врегулювання цієї ситуації в інтересах держави.