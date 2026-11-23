Недобудовані об'єкти захисту енергетики на Київщині ще не передали Агентству відновлення – щодо цього ведеться комунікація з Київською обласною військовою адміністрацією

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова Агентства відновлення Іван Федоров.

"Є протокольне рішення міністерства, згідно з яким об'єкти має добудовувати агентство. Ми будемо готові добудовувати їх за низки умов. Передусім Київська ОВА має нам їх передати згідно з актом.

Наразі такого документа не існує. Ми чекаємо, ми в комунікації з Тимуром Ткаченком", – каже він.

Федоров додає, що щойно КОВА зробить звірку залишків, закриє всі акти поточного стану будівництва, сформує пакет документів і передасть його Агентству відновлення, орган почне обирати нових підрядників.

"Є об'єкти, які готові на 85%, є – на 25%. Там, де готовність 80%, можна добудувати за три тижні, там, де 20%, – за чотири місяці. Середній термін будівництва захисту підстанцій 110-150 кіловольт – шість місяців", – говорить Федоров про терміни добудови захисних об'єктів.

На питання про те, хто винен у провалі будівництва захисних об'єктів, Федоров відповідати відмовився. "Чи є в мене розуміння? Є. Чи правильно коментувати? Неправильно", – каже він.

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Нагадаємо:

У середині жовтня поліція обшукала офіс бізнесмена Владислава Соколова у справі про укриття для ліцею в Крюківщині, у якій також досліджували провальне будівництво захисту підстанцій. Після обшуків розійшлися фотографії тераріума з крокодилом.

Пізніше ексзаступник міністра відновлення Руслан Олійник казав, що бетонні укриття приблизно на 80% підстанцій, охоплених програмою захисту Київщини, можна добудувати до Нового року за умови розв'язання проблем із фінансуванням та оплатою робіт.

Він також розповідав, що частина коштів, виділених на захист підстанцій Київщини, пів року залишалася на рахунках обласної адміністрації без використання.