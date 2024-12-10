"Юнайтед Энерджи" проиграла суд по 2,6 миллиарда долга перед "Укрэнерго"

Компания "Юнайтед Энерджи" проиграла суд в споре с Нацкомиссией по вопросам энергетики по делу об уплате задолженности перед "Укрэнерго".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение Верховного Суда.

Юнайтед Энерджи требовала отменить пункт правил, на основании которого у компании возник долг перед государственным Укрэнерго на более 2,6 млрд грн. Суд первой инстанции принял решение в пользу энерготрейдера, однако в апелляции это решение отменили. Поэтому фирма обратилась с кассационной жалобой.

По мнению Юнайтед Энерджи, формула является дискриминационной. В то же время представители Нацкомиссии и Укрэнерго пояснили, что Укрэнерго - это не субъект хозяйствования и не может получать прибыль. Эта госкомпания выполняет функции диспетчера рынка электроэнергии, цена на котором зависит от баланса энергии в сети.

Заслушав объяснения сторон, коллегия судей Кассационного админсуда Верховного Суда отказала Юнайтед Энерджи в удовлетворении кассационной жалобы и оставила решение апелляционного суда без изменений.

Как пишет LIGA.net, Юнайтед Энерджи известна тем, что поставляла электроэнергию на предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов.

В октябре 2023 года компания получила почти 1,7 млн грн штрафа за ряд нарушений. С марта 2022 года Юнайтед Энерджи находится в "дефолтном" статусе на рынке электроэнергии.

По другому делу 11 января 2024 года НАБУ сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В рамках этого уголовного производства подозрения получили четверо фигурантов. Энерготрейдер считает суть дела хозяйственной, а не уголовной.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.